Ilaria Salis, il giallo dell'indirizzo di residenza. Ma ecco la bomba di Stasera Italia

01 luglio 2024 a

a

a

Dove ha abitato Ilaria Salis negli ultimi anni sta diventando un giallo. Ma durante la prima udienza del processo in Ungheria, il febbraio scorso, l’europarlamentare di Avs indicò come indirizzo di residenza una piccola via privata nella periferia a Sud-Ovest di Milano. Lo attesta un servizio andato in onda il 30 giugno su Stasera Italia, il programma di approfondimento condotto da Sabrina Scampini su Rete4. Il programma, in sostanza, è riuscito a scoprire in esclusiva l’indirizzo di residenza da lei dichiarato durante il processo che è diverso da quella della casa occupata.

Sinistra Italiana e i 420mila euro di affitti non pagati. I "buffi" di Fratoianni & Co.

A confermarlo sono anche gli ex vicini della neoeletta eurodeputata: «È naturale che c’è il cognome sul citofono, vuol dire che carta canta. La Salis sarà venuta qui sette anni fa, otto anni fa a dir tanto», spiegano nel servizio che ricostruisce i movimenti della maestra accusata dall’Aler di aver occupato abusivamente un immobile in via Borsi. Ilaria Salis è stata trovata all’interno dell’alloggio popolare nel 2008, mentre undici anni più tardi, nel 2019, come riporta il suo casellario giudiziale, è stata condannata per invasione di edifici.

GUARDA IL SERVIZIO