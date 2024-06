Usa, il geriatra e il flop di Biden: “Potrebbe avere il Parkinson”. Tutti i sintomi sospetti

29 giugno 2024 a

La prestazione scadente di Joe Biden nel confronto televisivo con Donald Trump ha scatenato il panico sulle condizioni del presidente Usa. Ad analizzare la situazione ci ha pensato, intervistato da Repubblica, Diego De Leo, presidente dell’associazione italiana di psicogeriatria e professore emerito di psichiatria: “Appare come un anziano colpito da un problema senile, forse il Parkinson. Ha delle rigidità nel movimento e delle confusioni mentali episodiche che fanno pensare a quella patologia o ai cosiddetti ‘parkinsonismi’. Ma non conosciamo la vera diagnosi. Deambula in modo incerto. È evidente lo sforzo che fa per tenersi su, diventare più rigidi è un meccanismo di difesa contro la perdita di controllo. Ha poi una mimica facciale ridotta e anche questo potrebbe essere indicativo di un deterioramento del controllo extrapiramidale, cioè di strutture del cervello particolari che nel Parkinson possono essere danneggiate da piccole ischemie”.

“Si capisce - prosegue l’esperto - che si accorge delle interruzioni dell’eloquio, del ragionamento che perde e poi riprende. Però dobbiamo anche considerare un altro aspetto: l’emozionalità. Dobbiamo pensare allo stress che subisce un individuo consapevole di essere visto da milioni di spettatori nel mondo. Quella situazione è un amplificatore di problemi che rischia anche di inquinare la valutazione clinica”. De Leo è duro anche con Trump: “La prima reazione di fronte al dibattito è di sdegno. Come è possibile che la nazione più potente del mondo sia alle prese con due persone in quelle condizioni. Biden ha i suoi problemi ma anche Trump dimostra gli anni che ha”.