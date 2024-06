Kate Middleton, "per nascondere gli effetti della chemio...": il doloroso retroscena

28 giugno 2024 a

Continua a esserci incertezza sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Sebbene la principessa sia riapparsa in pubblico sorridente e padrona del suo ruolo, non mancano dettagli che lasciano intuire il dolore e la battaglia della futura regina contro il cancro. Stando alle ultime indiscrezioni fatte circolare, presentarsi al popolo inglese non è stata un'impresa semplice. È stato il quotidiano spagnolo El Nacional a rivelare che, per nascondere i pesanti effetti della chemioterapia, Kate ha accettato ore di trucco. Ma non è tutto, perché il team sarebbe dovuto intervenire anche sui capelli. Sembra che sia stata utilizzata una parrucca, oltre a delle extension per rimpolpare le sopracciglia.

D'altronde la principessa stessa, prima di partecipare al Trooping the Colour, aveva chiarito di non essere fuori pericolo. "Non vedo l'ora di partecipare alla parata del compleanno del Re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l'estate, ma so anche che non sono ancora fuori dai guai. Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l'incertezza", aveva comunicato attraverso un post social, pur non dimenticando di lanciare un messaggio di speranza: "In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi arrenderti a far riposare il corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene".