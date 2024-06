Kate e William, spunta l'annuncio di lavoro: chi cercano i principi del Galles

Francesco Fredella 26 giugno 2024 a

C'è una posizione aperta di lavoro. Kate e William cercano un «addetto alla corrispondenza». Un bell'incarico a cui rispondono 111 persone. Si tratta di una posizione aperta, «The Household of TRH The Prince and Princess of Wales», che in pochi giorni (cinque per la precisione) è stata chiusa. «Una persona entusiasta e motivata» da inserire nel team a Kensington Palace: questo cercano i Reali inglesi.

C'è chi spera che la posizione possa riaprirsi. Chi è il candidato ideale? Una persona che deve «gestire il processo di corrispondenza della Famiglia Reale, fornire suggerimenti e risposte tempestive, ben scritte e su misura alle lettere ricevute in relazione alle aree tematiche TRH». Quello che viene richiesto? «Eccellenti capacità di comunicazione, di comprensione e interpretazione delle informazioni complesse relative al portafoglio». Il dipendente dovrà inoltre «prendere decisioni sulle possibili risposte da dare e agire in modo appropriato davanti alle richieste, collaborare con individui e stakeholder interni ed esterni, compresi quelli molto anziani».

Sempre da quanto si apprende e legge dai Tabloid britannici, chi verrà scelto dovrà «prendere decisioni sulle possibili risposte da dare e agire in modo appropriato davanti alle richieste, collaborare con individui e stakeholder interni ed esterni, compresi quelli molto anziani». Quanto si lavora? Un totale di 7,5 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Non sappiamo, invece, a quanto ammonta il compenso.