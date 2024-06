Kate Middleton, Harry turbato dal ritorno: "La rivuole nella sua vita"

27 giugno 2024 a

La decisione di Kate Middleton di tornare in pubblico ha "turbato Harry". È questa l'indiscrezione che, nelle ultime ore, sta facendo il giro del web. Pare infatti che il principe, dopo aver rivisto la principessa del Galles abbracciata dal popolo inglese, sia tornato a riflettere sulle mancanze e sul desiderio di aiutare la famiglia reale in questo periodo di crisi e di difficoltà. A rivelarlo a Closer è stato un insider, che ha spiegato che il duca di Sussex "avrebbe voluto sostenere Kate di persona in quella che deve essere stata una giornata incredibilmente difficile per lei".

Harry, stando alle parole della fonte, guardando la futura regina in tv "si è commosso. Perché ha capito che per Kate, nonostante il volto sorridente, nonostante l'espressione piena di coraggio, deve essere stato davvero stressante avere tutti gli occhi del mondo puntati addosso", ha detto. Ciò che poi ha colpito Harry sarebbe stato il rendersi conto della forza della sua famiglia anche di fronte alle crude prove della vita. "È stato doloroso per Harry vedere tutta la sua famiglia riunita per Trooping the Colour. Gli sarebbe piaciuto moltissimo essere lì. Se non altro per sostenere Kate di persona", ha ribadito l'insider.

Un'amicizia, quella tra Kate e Harry, alla quale il duca di Sussex non sarebbe pronto a rinunciare. "Da quando ha saputo della malattia della cognata - ha continuato la fonte - Harry è molto preoccupato". Il principe "ha sì contatti con Kate, ma non quanto desidera". Quindi la confessione più intima: "Vuole riaverla nella sua vita, e vuole riaverla come si deve. È ansioso di riaccendere la loro amicizia", ha concluso.