Eleonora Giorgi, il racconto commuove tutti: "Se devo uscire di scena...". Come sta

27 giugno 2024 a

a

a

Eleonora Giorgi, amato volto del mondo del cinema, è tornata a raccontarsi e ad aggiornare i suoi fan sul tumore che le è stato diagnosticato nel corso dell'ultima puntata di "Estate in diretta", il programma di informazione condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. "Ora che sono molto malata ho bisogno di bontà", ha ammesso la protagonista dell’appuntamento con sincerità e senza abbandonare mai il sorriso. "Se una persona deve uscire di scena deve farlo con la bontà", ha aggiunto poco dopo.

Belen allo scoperto: "Mini luna di miele", con chi l'hanno paparazzata

Nell'ottobre del 2023, Giorgi è venuta a conoscenza della malattia e, come ha più volte rivelato, la diagnosi è stata come un fulmine a ciel sereno. Arrivata al centro dello studio, l'attrice si è aperta con Nunzia De Girolamo e ha aggiornato i suoi sostenitori sulle pesanti conseguenze che i cicli di chemioterapia stanno avendo sul suo fisico. Nel corso dell'amichevole chiacchierata in diretta tv, però, mai sono stati abbandonati i toni distesi e l'ironia. "Ho un nuovo look di capelli. Mi vedi i capelli meno folti?", ha chiesto l'attrice alla conduttrice della trasmissione. "Dopo sei mesi di chemio, non cadevano, adesso ho cambiato chemio e ora pare che potrebbero cadere. Quindi mi sono fatta bionda e ho detto 'se mi devono cadere i capelli, che mi cadano da biondi'.", ha spiegato.

Kate e William cercano personale: l'annuncio di lavoro, chi può candidarsi

Le persone più care le sono sempre state vicine. Ma non solo. A non lasciare sola Eleonora Giorgi, infatti, sono stati tutti i fan che hanno cercato di supportarla con piccoli gesti e parole di supporto: "Sono mesi che vivo circondata d’amore, da quando ho parlato della malattia mi hanno scritto migliaia di persone", ha ammesso. Stessa accoglienza negli ospedali. "Nelle cliniche ho trovato staff di persone molto umane, pazienti, dolci", ha detto.