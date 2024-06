Belen Rodriguez allo scoperto: "Mini luna di miele", paparazzata da Chi

Francesco Fredella 27 giugno 2024 a

Nuova vita sentimentale per Belen Rodriguez, che è stata "pizzicata" dai paparazzi di Chi con Angelo Edoardo Galvano in Sardegna. I due fanno coppia da alcune settimane e sono stati a Porto Rotondo per una mini luna di miele. Insomma, coccole e tanto sole (senza dimenticare reel e post su Instagram). Con la Rodriguez, che da un anno non è più in video ci sono anche Santiago (nato dalla relazione con Stefano De Martino) e Luna Marì (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese).

Belen è in ottima forma: fisico da urlo e bikini che infiamma l'estate. Sale la temperatura, c'è tanto feeling tra Belen e Angelo. Sono la coppia dell'estate. I figli di Belen, Santiago e Luna Marì, vanno d'accordo con Angelo. Una famiglia allargata, moderna, che piace molto ai fan dell'argentina. Solitamente, la Rodriguez va in vacanza a Ibiza, ma quest'anno ha scelto la Sardegna: un grande cambiamento.

Qualche settimana fa, quando il fidanzamento tra Angelo Edoardo Galvano e Belen non era ancora stato raccontato dai gossippari, la coppia era volata Disneyland Paris. Un weekend all'insegna del divertimento. Adesso spuntano, nel nuovo numero di Chi in edicola, le foto di Belen ed Angelo in Sardegna: tutti sognano. E' l'inizio di un nuovo amore.