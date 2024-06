Europei, il principe William piomba negli spogliatoi: "Riflettete sulla partita", ramanzina all'Inghilterra

23 giugno 2024 a

Un discorso motivazionale a sorpresa quello del principe William alla nazionale inglese impegnata negli Europei di calcio 2024 in Germania. A raccontarlo è il Mirror, tabloid britannico, che riporta come al termine della partita con la Danimarca terminata 1-1 il principe del Galles è sceso negli spogliatoi della nazionale guidata dal ct Gareth Southgate. Va detto che il risultato di per sé non è negativo, visto che l'Inghilterra guida il gruppo C del torneo con quattro punti davanti ai danesi e alla Slovenia fermi a due. A preoccupare i tifosi inglesi è però la prestazione della nazionale dei tre leoni.

Al termine della gara William ha deciso di parlare alla squadra e, dopo un briefing della sicurezza, è sceso dal palco d'onore per parlare con i giocatori. "Ha solo cercando di mantenerci tutti positivi", ha rivelato il centrocampista Adam Wharton, "Ha detto che non è la fine del mondo". Il principe ha detto alla squadra che è ancora prima nel girone, "non abbiamo perso, abbiamo ottenuto un pareggio, dobbiamo solo riflettere sulla partita, vedere come possiamo migliorare e guardare avanti alla prossima partita. Questo è tutto quello che puoi fare nei tornei di calcio", dice Wharton che cita il succo del discorso dell'erede al trono di Re Carlo e marito di Kate Middleton.