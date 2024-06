Kate Middleton, quando la rivedremo? Spunta l'ipotesi Wimbledon: i motivi

25 giugno 2024 a

a

a

Kate Middleton è tornata in pubblico in occasione del Troopimg the Colour, la parata con la quale si celebra ufficialmente il compleanno del sovrano. Elegante, sorridente e composta, la principessa del Galles ha presenziato all'evento insieme al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis, anticipando il giorno prima però di non essere fuori pericolo. C'è incertezza, infatti, sulle condizioni di salute della futura regina, che ha certo rassicurato il popolo inglese ma che non ha voluto creare false speranze sulla ripresa di tutti i suoi impegni. Come sta veramente? Quando la rivedremo di nuovo? Sono questi i due interrogativi che rimbalzano da un giornale all'altro e da un sito all'altro.

Le cure "stanno funzionando": Kate Middleton, l'ottimismo non manca

Per quanto riguarda la prima domanda, bisogna attenersi a quanto dichiarato dalla principessa stessa e ovvero che le cure stanno procedendo ma che servono tempo e speranza per dichiarare la battaglia contro il cancro finita. La seconda, invece, non trova ancora risposta ufficiale. Inizia tuttavia a circolare qualche ipotesi sul prossimo evento in cui potremmo rivedere Kate. È il sito Elle a proporre il periodo di tempo che va dal 1 al 14 luglio e il torneo di Wimbledon come cornice della prima futura riapparizione della futura regina. "I bookmakers invece sono pronti a scommettere sulla partecipazione di Kate Middleton a Wimbledon 2024. La mamma di George, Charlotte e Louis oltre ad essere una grande appassionata di tennis è anche royal patron dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club e non ha mai perso una finale della competizione dal royal box", si legge.