William scatenatissimo al concerto di Taylor Swift: come è stato pizzicato. Il video

Ieri il principe William ha spento 42 candeline e la sera, per festeggiare, è andato al concerto di Taylor Swift insieme al principini George e Charlotte. Tre ore e mezza di uno show insuperabile e di puro divertimento per il principe del Galles, che insieme a due dei tre figli si è scatenato a ritmo di musica. L'erede al trono ha documentato la gioia con uno scatto che lo ritrae insieme alla popstar e ha scritto: "Grazie Taylor Swift per una grandiosa serata". Ma non è tutto, perché nel giro di poche ore ha iniziato a fare il giro del web un video che riprende il futuro re mentre balla con grinta ed entusiasmo. Assente Kate Middleton, che però ha reso pubblico il suo amore postando sui social una foto del marito insieme ai tre bambini.