Fedez pizzicato in Puglia con la supermodella: gli indizi social che non sfuggono

Paparazzati in auto. In Puglia, Fedez e la supermodella Garance Authié vengono "pizzicati" dai fotografi del settimanale Chi. I due, come sappiamo, si sono conosciuti a Montecarlo: galeotto fu il Gran Premio. Poi tante notizie sui giornali fino a quando Fedez è arrivato in Puglia in aereo. Direzione Salento insieme alla modella e al cane (che fa di nome Silvio). Lì ha incontrato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi: tra i due, dopo querele e litigi, è tornato il sereno.

E in Puglia hanno ufficialmente annunciato una collaborazione per sostenere Taranto, colpita dagli effetti devastanti dell'inquinamento industriale dell’ex Ilva. Ovviamente, Fedez ne ha approfittato per fare un po' di vacanze in Puglia. Post dopo post, il rapper ha descritto la sua vacanza tra un impegno e l'altro. Trascorre una giornata in un masseria di lusso, che secondo i beninformati si troverebbe vicino Polignano a Mare. Fedez e la modella si geolocalizzano in Puglia: un indizio, in questo caso, fa una prova.