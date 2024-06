Chiara Ferragni, Lucarelli spiazza tutti e la difende: "Ci sono figli e figliastri?"

25 giugno 2024 a

FarWest, il programma condotto da Salvo Sottile, ha indagato sulle passate azioni a scopo benefico di Fedez. In particolar modo, i giornalisti della trasmissione hanno cercato di fare luce sulla presunta devoluzione del 100% dei guadagni dai singoli "Vorrei ma non posto" e "Andiamo a comandare" alle vittime del terremoto di Amatrice da parte del cantante e degli artisti di Newtopia. Ospite in collegamento, Selvaggia Lucarelli ha commentato il caso cercando di evidenziare le similitudini con quello del pandoro di Chiara Ferragni. "Il presidente del Codacons parla di accanimento nei confronti di Fedez perché una giornalista ha fatto delle domande su operazioni benefiche opache. Lui ha denunciato Chiara Ferragni in 104 procure in Italia e parla di accanimento? Mi viene da sorridere. Il Fedez e il Codacons si sono denunciati reciprocamente mille volte. È un riassunto molto opaco", ha detto la giornalista interfacciandosi con Carlo Rienzi, il presidente del Codacons che ha da poco fatto pace con il rapper.

Ombre sulla beneficenza di Fedez per i terremotati. L'ex sindaco di Amatrice: "Mai sentito"

"La beneficenza è sempre una cosa importante. Noi non abbiamo fatto nessuna guerra con nessuno. Se succedeva qualcosa di negativo, la denunciavamo", ha replicato Rienzi. Ma Selvaggia Lucarelli, che all'ascesa e alla caduta dei Ferragnez ha dedicato un libro, ha continuato: "In un'operazione di beneficenza che va ai terremotati di Amatrice, donare 5mila euro per la ricostruzione di asili e scuole mi sembra una cifra modesta", ha fatto notare. "Perché non ha informato i donatori di come sia andata la raccolta fondi? Bisogna dire ai donatori quanto di quello che hanno donato è andato ai destinatari", ha scandito. "La beneficenza l'ha fatta prima, senza neanche conoscere quali fossero i ricavi. È lo schema pandoro", ha aggiunto. Poi, rivolgendosi a Rienzi e a sorpresa, ha preso le difese dell'influencer: "Come ha studiato per Chiara Ferragni, studi anche per Fedez. Ci sono figli e figliastri?".