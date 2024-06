Fedez sbarca su OnlyFans: "Uno dei primi". Ecco il piano del rapper

25 giugno 2024 a

"Una ne fa e cento ne pensa", recita il famoso detto. E sembra essere stato inventato apposta per Fedez, che ora apre il suo profilo OnlyFans per il lancio di SEXY SHOP (il brano già ascoltatissimo scritto con Emis Killa per svettare nelle classiche musicali). Gli indizi, come notano i fan più attenti, c'erano tutti. In primo luogo, nei video del release party del nuovo singolo era stata notata la presenza di tantissime OnlyFanser. Fatto, questo, che a poco tempo dalla separazione da Chiara Ferragni aveva suscitato scalpore. Poi qualche anteprima in programmi radiofonici. E ancora Silvio, il nuovo cagnolino del cantante, con la bandana della piattaforma e ieri una storia Instagram del diretto interessato con il brand ben visibile sulla maglietta.

Fedez conferma ufficialmente l’avvio di una nuova collaborazione con OnlyFans. È uno dei primi artisti in Italia a utilizzarla per promuovere il lancio di un brano musicale. Segue così le orme di molti artisti internazionali e si pone l'obiettivo di offrire ai fan uno sguardo esclusivo e inedito sul backstage del video di “SEXY SHOP”, sul processo creativo della sua musica e non solo. Questa iniziativa, probabilmente, mira a creare un legame ancora più forte e diretto con il pubblico e apre la strada a una riconquista del supporto dei sostenitori dopo il terremoto che ha scosso casa Ferragnez. L’appuntamento è alle 14:00 di oggi sul profilo Instagram del cantante.