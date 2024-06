Fedez e Codacons, pace e alleanza a sorpresa: "Ora combattere insieme"

Alice Antico 22 giugno 2024 a

“È sconvolgente che nel 2024, in un Paese come l’Italia, ci siano ancora situazioni in cui si deve scegliere tra il diritto al lavoro e la salute personale”, ha dichiarato Fedez durante una conferenza stampa per un’iniziativa a favore della comunità di Taranto, promossa insieme al Codacons, suo noto antagonista. “Sarebbe interessante – ha aggiunto – avviare un dibattito e vedere se una parte dei fondi del Pnrr possa essere destinata alla riqualificazione dell’ex Ilva”. Ha poi espresso la sua opinione: “secondo me non sono stati fatti gli investimenti necessari”.

Dopo anni di battaglie legali e scambi polemici sui social, il rapper e il Codacons hanno deciso di risolvere la loro disputa e di unirsi per portare attenzione su questa problematica che necessita di una soluzione e di visibilità”, ha spiegato Fedez. Il tema principale della conferenza era l’emergenza sanitaria e ambientale che da tempo affligge i tarantini a causa delle emissioni dell’acciaieria. “La nostra idea è di sfruttare la risonanza mediatica del nostro incontro per combattere insieme”, ha affermato Fedez.

Al termine dell’incontro, una giornalista ha chiesto a Fedez riguardo una donazione fatta nel 2019 per i bambini con problemi oncologici neonatali. “Si cerca di screditare ogni attività benefica cercando il minimo difetto,” ha risposto il cantante, “Purtroppo per chi si comporta così, non è possibile trovare nulla”, ha concluso.