Chiara Ferragni, strali contro Fedez: "Quando te li fanno a pezzi..."

Chiara Ferragni non si trattiene più. Sui social, dove per mesi ha pubblicato solamente ciò che potesse nuocere il meno possibile alla sua immagine (considerando tanto il pandoro gate quanto la separazione dal marito), l'influencer è tornata a postare immagini e pensieri con meno filtri. L'ultima frase, presa da una celebre canzone del cantautore Coez, sembra una stoccata a Fedez. "Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno insieme anche da soli", ha scritto. Parole, queste, che lasciano poco spazio all'interpretazione e che bel descrivono il percorso di una persona che prima è stata ferita e che poi ha ritrovato la forza di rimettersi in carreggiata. Il rapper, intanto, è andato in Puglia per un evento musicale, con tanto di nuova fidanzata e cane al seguito.

Gli (ex) Ferragnez continuano a finire al centro del gossip, anche se separatamente. Fedez, che ha specificato di essere predisposto per fare tutto il contrario di quello che gli viene consigliato, ha annunciato l'apertura del suo canale Onlyfans e spartisce il suo tempo tra i figli, la supermodella Garance Authié e il nuovo cagnolino che pare si chiami Silvio. Chiara Ferragni, intanto, dopo le voci sul presunto flirt con il bel medico Andrea Bisciotti, è sbarcata a Vulcano. L'imprenditrice digitale è volata in Sicilia per partecipare all'evento dell'anno, le nozze di Diletta Leotta, che si celebreranno questo fine settimana. Pur sorridente in foto, l'influencer non ha nascosto di avere ancora un po' di risentimento nei confronti dell'ex marito, lanciando sui social la citazione "frecciata".