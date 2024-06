Fedez, interviene la madre: "Fatti i...tuoi". Volano parole pesanti contro Facchinetti?

22 giugno 2024 a

a

a

C'è tensione in casa (ex) Ferragnez. Da quando è scoppiato lo scandalo del pandoro e da quando le voci di rottura tra l'influencer numero uno d'Italia e il rapper di Rozzano hanno fatto il giro del web, la tensione si taglia con il coltello. L'ultima vicenda della saga, però, non riguarda direttamente l'imprenditrice digitale e il cantante. La protagonista, infatti, è la madre di lui, che in una storia pubblicata su Instagram ha scritto una frase non tanto sibillina. "Fatti i ca**i tuoi che campi cento anni (cit. Facchinetti)", ha digitato senza aggiungere ulteriori spiegazioni Anna Maria Berrinzaghi. Messaggio, questo, che secondo i media rivelerebbe tutta la rabbia della donna nei confronti di Fracesco Facchinetti.

La beneficenza di Fedez sotto la lente di Lucarelli: "Per il terremoto del 2016..."

Ma qual è il motivo di questo attacco pubblico? Per provare a ricostruire la vicenda, bisogna fare un passo indietro nel tempo. Today ha ipotizzato che tutto sia nato da una battuta di troppo di Facchinetti a proposito di Fedez. Battuta, quella in questione, poi condivisa su Instagram, con un video, da Selvaggia Lucarelli. Nel filmato, il conduttore scherza in merito al libro "Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez', dedicato dalla giurata di Ballando con le stelle al tanto dibattuto rapporto dell'ex coppia con la beneficenza: "Selvaggia", dice Facchinetti, "ora farai un libro anche su di noi?", riprendendosi con il manager della giornalista.