Chiara Ferragni al matrimonio di Diletta Leotta, la foto scatena i social: "Fa impressione"

Diletta Leotta e Loris Karius oggi, sabato 22 giugno 2024, si giureranno amore eterno di fronte alla figlioletta Aria e a centinaia di invitati, soprattutto vip. Alla vigilia delle nozze la coppia ha organizzato un white party, come sembra andare di moda ultimamente nei matrimoni delle star. Due le regole: vestirsi di bianco e divertirsi. Tutti gli invitati, ovviamente, hanno raccontato l’evento sui social, prima fra tutte Chiara Ferragni.

L'ex di Fedez è arrivata sull'isola per celebrare il grande giorno della sua amica e ha postato una serie di scatti che la ritraggono felice sotto il sole siciliano. Non sono mancate, ovviamente, le critiche: “fa impressione questa magrezza, spero che non rappresenti un modello per tante adolescenti”, scrive un utente sotto il post in cui Chiara mostra il suo look per il White party di ieri sera. E ancora “che tristezza”, “fuori luogo e inappropriata”- commentano altri. Insomma, anche questa volta la Ferragni non è passata inosservata, anzi. Ma sembrano ormai lontanissimi gli anni in cui ogni post sui social era un trionfo. Come reagirà alle critiche? Si prevede un silenzio stampa, lo stesso al quale ci ha abituati in questi mesi.