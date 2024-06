Holden spiazza tutti: "Ecco chi avrei baciato". C'entra Raimondo Todaro

Francesco Fredella 11 giugno 2024 a

Holden senza freni. L’ex cantante di Amici si racconta su Radio Zeta, la radio amata dai giovani. “Come va l’amore? Per ora non c’è nessuna storia, sto da solo, mi sto concentrato nel mio percorso, è tutto molto tranquillo”, dichiara Holden, “Nell’album ho fatto una dedica a Sarah, io e lei abbiamo un bellissimo rapporto d’amicizia. Lo so che tifano tutti per questa coppia, lo so, sono uscite un po’ di foto...Lei a volte ha indossato alcune mie felpe ma perché io lascio sempre tutto in giro. Siamo amici, ci vogliamo molto bene. Ci supportiamo a vicenda, ci rispettiamo. C’è solo amicizia, mi dispiace deludere qualcuno. Sono felice per la sua vittoria, lei ha fatto progressi importanti, l’abbiamo vista crescere e sono molto contento per lei”, dice ancora.

Poi arriva il colpo di scena: Holden parla di Francesca Tocca, maestra di ballo ad Amici, legata a Raimondo Todaro (professore del programma). “Chi avrei voluto baciare? Francesca Tocca!“, tuona Holden scoppiando poi a ridere. Il video è diventato virale e poco dopo il cantante ha cinguettato “Raimondo scherzo”, conclude.