Sanremo, "tre ruoli" per Alessandro Cattelan? Spunta il primo retroscena

Il dopo Amadeus, fino a poco tempo fa, era un grande enigma. Poi, con un annuncio ufficiale, Carlo Conti è uscito allo scoperto e ha confermato che sarà lui il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo. Cambierà qualche dettaglio nel regolamento, questo lo ha anticipato. Nessuno sa ancora, però, che cosa il professionista ha in mente. Intanto, in rete rimbalzano indiscrezioni di ogni tipo. L'ultima riguarda Alessandro Cattelan. Il 44enne era in lizza per il timone della kermesse. Almeno questo si vociferava. Ora, invece, pare che sia tenuto in considerazione per un triplo ruolo.

"Incarna la tv del rimpianto": Conti a Sanremo, Grasso lo stronca

Tra i primi cambiamenti che Carlo Conti vuole apportare al suo Festival c'è quello della riduzione delle ore di show. Amadeus ha scelto, nei suoi cinque anni da record, di allungare le serate per dare spazio a tanti artisti e momenti di spettacolo. Il conduttore toscano, invece, vorrebbe salutare i telespettatori entro mezzanotte e mezza. Motivo per cui è plausibile credere che sia in cantiere un Dopofestival, la cui guida verrebbe affidata proprio a Cattelan. Ma non è tutto. Stando a quanto riportato da Dagospia (il sito curato da Roberto D'Agostino), infatti, il 44enne potrebbe anche affiancare Carlo Conti in una delle serate di Sanremo e rientrare nella commissione che selezionerà i brani nella serata evento di Sanremo Giovani.