Russia, Putin agita lo spettro della guerra nucleare. Friedman: "Propaganda"

A Stasera Italia, il programma di politica e di attualità di Rete 4, si è discusso degli equilibri mondiali e delle prove di forza di Vladimir Putin. Si deve temere una guerra nucleare? È uno scenario possibile? Mosca potrebbe reagire all'uso da parte di Kiev di missili occidentali contro il suo territorio fornendo a sua volta le stesse armi "nelle regioni del mondo da dove verranno sferrati attacchi sensibili a siti di quei Paesi che forniscono armi all'Ucraina", vale a dire della Nato. Lo ha detto il presidente russo durante un'intervista ad alcune delle principali agenzie internazionali. Questo, ha aggiunto, potrebbe portare a "problemi molto seri".

Alan Friedman, in collegamento con Sabrina Scampini, ha provato a definire i contorni di queste minacce. "Non vedo un atteggiamento muscolare da parte di Biden. Lui, come Macron, dicono la verità", ha affermato in prima battuta. "Putin è una minaccia per l'Europa e chi non lo vede è cieco, stupido", ha confermato, ma per il giornalista "Putin minaccia la guerra nucleare" ma è "solo propaganda che ripete per strumentalizzare la gente ignorante". "Non ci può essere la guerra nucleare. Putin è semplicemente molto abile", ha aggiunto.