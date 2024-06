Stasera Italia, Caprarica gela le speranze di pace: "Nessuna possibilità di tregua"

08 giugno 2024 a

Ucraina, si parla di prospettive e scenari e il giornalista Antonio Caprarica gela le speranze di pace. Se ne parla durante la puntata di Stasera Italia dell'8 giugno. Il giornalista parla della possibilità che la Russia possa cedere. Ma a una sola condizione: che possa mantenere il 30% di territorio ucraino che già controlla con l'esercito.

"Non c'è nessuna possibilità di una tregua: Putin vuole la vittoria"



Antonio Caprarica a #StaseraItalia pic.twitter.com/ApnF1PNoQ1 — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 8, 2024

"Non c'è nessuna possibilità di tregua perché Vladimir Putin vuole la vittoria e per lui la vittoria significa annessione di quel 30% di territorio ucraino che occupa. La risposta alle piazze che inneggiano ad Hamas sta nella circostanza che molti hanno dimenticato che cosa vuol dire l'America per gli Europei".