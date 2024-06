Stasera Italia, il retroscena di Molinari su Putin: "Nocivo per la campagna elettorale"

08 giugno 2024 a

Il comportamento di Vladimir Putin nei confronti dei Paesi confinanti scatena la critica da parte di opinionisti e commentatori. Se ne parla durante la puntata di Stasera Italia in onda l'8 giugno su Rete4. In collegamento c'è il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari che svela un retroscena sul ruolo di Putin nelle campagne elettorali delle Europee.

"La principale minaccia alla sicurezza nazionale delle democrazie viene da Putin"



"La principale minaccia alla sicurezza nazionale delle democrazie viene da Vladimir Putin. È lui che ha aggredito l'Ucraina, è lui che mantiene le sue truppe in Transnistria, in Moldavia e in due regioni della Georgia. Putin è anche il principale alleato dell'Iran e di Hamas in Medio Oriente. Il leader che in questo momento sta creando instabilità attorno ai confini delle democrazie nella regione del Mediterraneo e che sta aggredendo l'Europa è Vladimir Putin. Lo stesso che è stato accusato da un rapporto dell'Europarlamento di infiltrazioni nocive nelle campagne elettorali delle Europee nei nostri Paesi".