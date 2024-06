Europee, Salvini fa impazzire la sinistra: "Ho messo la decima sulla scheda..."

08 giugno 2024 a

a

a

Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha votato alle 15 presso il seggio di via Martinetti a Milano, nell’ambito delle elezioni europee. A chi, uscendo dal seggio ha chiesto se avesse votato la decima, Salvini ha risposto ridendo: "L’ho messa bella forte la decima sulla scheda". Il riferimento è al famoso video del generale Roberto Vannacci, candidato el Carroccio, criticato dalla sinistra per la citazione della X Mas. Salvini - che si è presentato al voto con una camicia blu, regalo di Silvio Berlusconi - uscendo dal seggio ha detto: "Chiedo con forza un voto per fermare la guerra e isolare bombaroli pericolosi come Macron. Al di là di tutti gli altri temi sacrosanti su cui la Lega si batte da anni gli italiani possono fermare i venti di guerra".

Europee, le sfide dei leader per la nuova Ue. Salvini: un voto contro i bombaroli | Diretta

E ancora: "C’è gente pericolosa che vorrebbe trascinarci verso la terza guerra mondiale, la scelta per la Lega è una scelta di pace - ha evidenziato il ministro -. Chi sceglie la Lega dice no all’invio di militari italiani in Ucraina e no all’utilizzo di armi contro la Russia, che ci porterebbero verso la terza guerra mondiale. Prima viene la pace e poi tutto il resto". Poi, a chi gli chiedeva se ritiene che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sia propensa alla guerra, Salvini ha assicurato: "No. Il governo italiano è uno dei pochi che tiene duro, però se vincessero i partiti di sinistra, alleati di Macron, la guerra mondiale è dietro l’angolo e siccome ci sono anche in Italia gli amici di Macron, il voto per la Lega è una scelta netta chiara e precisa e un voto per la pace. E che il buon Dio e la Madonna ci proteggano". Poco prima di entrare nel seggio, il ministro ha rassicurato i cronisti che gli chiedevano aggiornamenti sullo stato del suo occhio, colpito nei giorni scorsi dall’orzaiolo: "Va meglio, ho messo la cremina, riesco a votare lo stesso".

Le donne snobbano Schlein: i pronostici social delle europee da Meloni a Vannacci

Loquacità che manda su tutte le furie il deputato Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra insieme a Nicola Fratoianni. "Rispettare le regole per il ministro Salvini è sempre difficile, 50 minuti fa ha fatto appello al voto per la Lega, come risulta anche da diverse denunce arrivate al nostro numero di Sos Voto Pulito (3913714271). Il ministero dell’Interno deve intervenire immediatamente e sanzionare Salvini per violazione del silenzio elettorale. Piantedosi dica qualcosa per l’onore e la dignità delle istituzioni. Il leader della Lega dimostra totale disprezzo al rispetto delle leggi", scrive, in una nota il verde.