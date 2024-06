Elezioni europee 2024, le sfide dei leader per la nuova Ue: la diretta

08 giugno 2024 a

Sono aperti i seggi per le elezioni europee: Si vota sabato 8 fino alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Per Giorgia Meloni sarà un test per verificare il gradimento popolare. E non è un caso se lo slogan scelto è “L’Italia cambia l’Europa”. Il premier ha fissato l’asticella al 26% perché con quella percentuale venne eletta nel 2022, ma in realtà il risultato potrebbe essere superiore alle aspettative. Per Forza Italia e Lega la partita è diversa. Gli azzurri e i leghisti si giocano il secondo posto con una doppia cifra. I contenuti della campagna però sono stati molto differenti, Salvini si è spostato a destra per cercare di conquistare i voti dei delusi da Giorgia Meloni, ma anche di intercettare il gradimento dell’esercito e delle forze dell’ordine (Vannacci è stato candidato per questo). Tajani ha puntato tutto sulla sua esperienza internazionale e sul suo ruolo di primo piano nel Ppe.

Schlein non ha mai fissato asticelle (“portano sfortuna”) ma in realtà il numero che determinerà il futuro della leader Dem è il 20%, soglia sotto la quale rischierebbe la poltrona al Nazareno. È stata una campagna confusa fra candidati “anarchici” come Tarquinio e Cecilia Strada che su guerra e Ucraina hanno posizione totalmente diverse da quelle del partito. Poi c’è stata tutta la vicenda sul nome. Prima la segreteria ha provato a inserire il nome della leader nel logo, ma dopo aver registrato i malumori della base e del partito hanno fatto retromarcia. E se Meloni ha indicato come nomi possibili per votarla Giorgia, Schlein ha optato per Elly.

Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle puntano tutto sulla “pace” tanto da inserirla nel logo del partito. L’obiettivo fissato è quel 17% che raccolse Luigi Di Maio nel 2019, ma sembra un target troppo difficile da raggiungere. Forse anche per questo l’avvocato del popolo ha ritirato fuori dal cilindro la proposta sempreverde dei grillini: il reddito di cittadinanza questa volta in salsa europea.

Matteo Renzi ed Emma Bonino si sono messi insieme per cercare di raggiungere la soglia di sbarramento del 4% e così è nata la lista degli Stati Uniti d’Europa. L’ex premier è l’unico dei leader che si è candidato, ultimo in tutte le circoscrizioni, e se eletto non lascerà il posto a nessuno ma andrà all’Europarlamento magari a caccia di qualche ruolo di primo piano all’interno della Commissione. Avs punta tutto su Ilaria Salis. La maestra milanese ai domiciliari a Budapest accusata di violenza e lesioni. Se il partito di Bonelli e Fratoianni avrà anche solo una piccola possibilità di raggiungere la soglia di sbarramento sarà solo grazie all’intuizione mediatica di “sposare” la causa della docente in manette (Edoardo Romagnoli).

17:08 - Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha votato a Firenze, dove le urne sono aperte per le elezioni Europee e per il Comune. Renzi si è recato al seggio con la figlie Ester, che proprio oggi compie 18 anni. «Ho votat. o. Ho votato per l’Europa e ho votato per la mia Firenze. Che grande conquista la democrazia! Buon voto anche a voi», scrive sui social postando le foto

15:51 - Elly Schlein ha votato a Bologna per le europee. Schlein, insieme al suo staff e alla compagna, si è presentata alle 15 al seggio a cui fa riferimento, alle scuole Ercolani, vicino alla stazione. La leader dem si mette in fila e dopo una coppia e un’altra signora viene il suo turno. Ma c’è un piccolo inconveniente: non appena entrata per votare, si spezza la punta della matita. E così, in punta di piedi, Schlein esce dalla cabina per farsene dare una nuova. Dopodiché, come da rituale, imbuca la scheda a favore di telecamere. Nessuna dichiarazione, nè all’entrata nè all’uscita.

15:37 - «Un voto per la pace, contro i bombaroli come Macron». Così il leader della Lega Matteo Salvini che ha appena votato a Milano.

15:33 - «Siamo in silenzio elettorale». E poi ancora: «Si decide per i nostri prossimi 5 anni, credo sia molto molto importante andare a votare». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai telecronisti in attesa al seggio elettorale della scuola media statale Bachelet. Tailleur pantaloni, accompagnata dalla storica segretaria personale Patrizia Scurti, Meloni si è recata al seggio per votare per le elezioni europee, pochi minuti dopo l’apertura delle urne, attesa da un pool di cronisti ammessi ad assistere all’operazione di voto. La premier ha poi lasciato in auto l’istituto Bachelet.