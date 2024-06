Mentana incastra Travaglio: "Con Meloni impar condicio? Ti faccio notare che..."

08 giugno 2024 a

Botta e risposta infuocato tra Marco Travaglio ed Enrico Mentana. Il primo, in un editoriale, ha attaccato il direttore del Tg di La7 per aver invitato Giorgia Meloni negli studi della rete di Urbano Cairo in vista delle elezioni europee definendo il loro colloquio "imbarazzante" e "uno spettacolino". Il secondo, in risposta, ha smontato le accuse di mancato rispetto della par condicio e ha elegantemente evitato di replicare al giudizio "sferzante" sulla qualità dell'intervista alla premier. "Non spetta a me metterlo in discussione", ha scritto. La lettera, firmata dal giornalista di La7, è stata pubblicata da Dagospia.

"Imbarazzante, complicità tra comari": fango di Travaglio su Meloni e Mentana

Ma andiamo per gradi. All'indomani dell'intervista alla leader di Fratelli d'Italia, il direttore del Fatto Quotidiano ha usato parole poco fraintendibili: "Non si capisce perché si sia prestato a quello sketch imbarazzante, per lui e per la Meloni. Gli estimatori di Enrico Mentana (e noi fra questi: stimare non è condividere tutto) sono basiti per lo spettacolino inscenato mercoledì sera al posto del Tg La7: un monologo di Giorgia Meloni detta Giorgia intervallato da assist e battutine del conduttore a tre giorni dalle elezioni", ha scritto. Intervento, questo, che ha attirato la reazione del diretto interessato.

Smontato il finto tabù su La7. E Meloni da Mentana fa il boom di ascolti

"D'intesa con la direzione di rete e l'editore abbiamo ospitato la premier Meloni perché nella stessa ultima settimana di campagna elettorale i programmi della 7, di cui ho la responsabilità di legge, hanno intervistato, e a lungo, per 5 volte Conte e per 4 la Schlein, e nessuna Meloni o altri esponenti del suo partito", ha spiegato Mentana smontando così i teoremi di Travaglio. "L'impar condicio si sarebbe verificata se non l'avessimo potuta ospitare, e con essa sarebbe arrivata inevitabile la sanzione dell'Agcom", ha continuato. Un dettaglio ha voluto sottolineare il giornalista: "Ti faccio solo notare che nessun esponente di nessuna forza politica ha mosso alcun rilievo per l'invito o i contenuti dell'intervista a Meloni".