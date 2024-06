Europee, Meloni spiazza tutti: il video social con le ciliegie "varietà Giorgia"

08 giugno 2024 a

a

a

Oggi è sabato 8 giugno, primo giorno in cui gli italiani possono votare (dalle 15 alle 23, domenica 9 giugno dalle 7 alle 23) per le elezioni europee e dunque giornata di silenzio elettorale. Nella serata di ieri, prima della mezzanotte, è arrivato il video social della premier Giorgia Meloni, che ovviamente ha fatto venire bruciori di stomaco alla sinistra. Su suo profilo Instagram e su TikTok la leader di FdI candidata capolista in tutte le circoscrizioni ha postato un video in cui si mostra insieme a un fruttivendolo dal quale è divisa da un banchetto con la frutta. "Oh Danie', non di' niente che siamo in campagna elettorale", lo avverte la premier che prende una ciliegia dal banco della frutta e comincia a mangiarla. Poi chiede al venditore: "Buonissime, che varietà è?". A quel punto il fruttivendolo gira il cartellino giallo dove si legge: "Varietà Giorgia". Meloni a questo punto rivolge lo sguardo verso chi la riprende; e con un sorriso e facendo l’occhietto saluta i follower.

Una scenetta che ricorda il video che la Meloni pubblicò prima delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, quando si mostrò con due meloni in mano. "Ho detto tutto", era stato allora l'appello al voto della leader di Fratelli d'Italia.

Salis abusiva e morosa, Senaldi accusa: "Un'impresentabile da 20 anni sulle nostre spalle"

Meloni non è stata la sola a postare. Matteo Salvini in mattinata ha pubblicato un post su Twitter: "Per più Italia e meno Europa, scegli la Lega", si legge tra le altre cose. Matteo Renzi ha invece scelto la mozione degli affetti, pubblicando stamattina un post con tanto di foto di famiglia e una dedica alla figlia: "Oggi è uno di quei giorni che rimane scolpito nel cuore per sempre. E non per le elezioni. Perché la politica è importante ma la vita è più grande e più bella della politica. Oggi per la nostra famiglia è un giorno importante perché Ester compie 18 anni", scrive il leader di IV. Elly Schlein, anche lei poco prima della tagliola del silenzio, ha invece scelto una forma più tradizionale e pubblicato un post su Instagram: "Vi chiedo di sostenere il Pd e la nostra meravigliosa squadra di candidate e candidati alle europee", scrive tra l’altro la leader dem.