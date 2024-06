Ferragnez, il legale di Chiara smentisce Corona su divorzio e maxi-assegno

07 giugno 2024 a

Tra gossip e smentite tiene ancora banco la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L'avvocato dell'imprenditrice e influencer, Daniela Missaglia, "smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale" della sua assistita. A cosa si riferisce? Nei giorni scorsi erano state riportate indiscrezioni che parlavano di una causa di divorzio aperta da Ferragni nei confronti del marito e di una richiesta di alimenti di 40 mila euro al mese. A lanciare il sasso nello stagno già agitato dei Ferragnez era stato Fabrizio Corona, dal suo sito. Oggi la smentita.

Il rapper dal canto suo ha dovuto separarsi dal podcast lanciato tempo fa. "Nelle scorse settimane, insieme a Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio", annuncia Fedez su Instagram. "Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio" scrive il rapper. "Ringraziamo tutta la community, collaboratori e ospiti che in questi mesi hanno contribuito a portare dei contenuti che ci hanno dato modo di continuare con entusiasmo nonostante un mare di difficoltà a cui abbiamo cercato di non dare peso fino all’ultimo. È stato un fantastico viaggio durato 4 anni, grazie di tutto" conclude Fedez che ringrazia anche il "king" Marra postando una foto insieme con la dicitura "Ci siamo divertiti".