Fedez, la modella di OnlyFans vuota il sacco: cosa doveva fare per la sua festa

Ormai fa vita da scapolo Fedez, dopo la rottura con Chiara Ferragni e la fine del matrimonio. Tra flirt veri o presunti e notte folli di risse e scazzottate, spuntano anche le feste hot. La star di OnlyFans Manuela La Cetacea, infatti, in una intervista alla rivista "Gente" in edicola venerdì 7 giugno racconta i retroscena della dolce vita del rapper.

In particolare, rivela la composizione della lista delle presenze femminili. "Per il party del lancio del disco di Fedez, mi hanno chiesto di andare e di portare qualche altra ragazza di OnlyFans. Non mi pagano per fare questo servizio, lo faccio per i contatti", racconta la colombiana che rivela come avviene la selezione delle invitate: "Fedez e i suoi amici si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono questa sì questa no". Nel corso della chiacchierata le viene domandato se è stato richiesto qualche requisito particolare: "I soliti - risponde La Cetacea - età tra i 20 e 25 anni, bella presenza, con i tacchi, carina e con un po' di follower".

Intanto il rapper è atteso per un ritorno sul palco, nel concerto collettivo del Tim Summer Hits in programma a piazza del Popolo a Roma. Nella serata di giovedì 13 giugno Fedez canterà tra gli altri con Achille Lauro, Rose Villain e Tony Effe.