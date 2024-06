Fedez rompe il silenzio sui figli: "Sto lottando per...". La frase che non sfugge

07 giugno 2024 a

Da quando Fedez e Chiara Ferragni hanno preso le distanze l'uno dall'altra, i figli Leone e Vittoria compaiono molto raramente sui social e, quando succede, sempre con il volto coperto. Il motivo? Per tutelarli, considerando che molto probabilmente è in atto tra il rapper e l'influencer una vera e propria battaglia legale. E proprio su questo tema il cantante si è lasciato sfuggire una frase che non è rimasta inascoltata. Durante una diretta con lo streamer Grenbaud, Fedez ha risposto alle domande che gli utenti gli ponevano. Una, in particolar modo, è arrivata come una doccia fredda. "Ogni quanto vedi i tuoi figli?". Il rapper ha esitato per qualche secondo e poi ha risposto: "Dipende dagli impegni lavorativi, ma cerco di farlo almeno tre volte a settimana".

Poi, visibilmente in imbarazzo e in difficoltà, ha aggiunto: "Argomento complicato, ma diciamo che sto lottando per vederli il più possibile". Intanto, pare che le carte del divorzio siano pronte. Nonostante negli ultimi giorni si sia parlato di una possibile riappacificazione, la storia più seguita e più social d'Italia sembra ormai ai titoli di coda. "E così, dopo un lungo periodo tra frecciatine social e vite distanti che conducono da mesi senza mai trattare il tema divorzio, noi di Dillinger vi possiamo dire che è finalmente giunta la resa dei conti", ha scritto la pagina di Fabrizio Corona. "Non solo, lei ha chiesto 40mila euro al mese per gli alimenti", si legge ancora. Quest'indiscrezione corrisponde alla verità? Nessuno può dirlo. Forse il tempo fornirà le risposte che la (ex) coppia cerca.