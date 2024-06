Chiara Ferragni "commissaria" il braccio destro Damato. E si infiamma la guerra con Fedez

07 giugno 2024 a





La madre di Chiara Ferragni prende il timone del gruppo. Marina Di Guardo infatti è entrata nella gestione della holding he fa capo all'influencer e imprenditrce travolta dall'inchiesta sul pandoro-gate e dalla crisi matrimoniale con il rapper Fedez, il tutto grazie a un pacchetto di deleghe operative che è stato messo nero su bianco dal notaio.

La madre di Ferragni ora è una sorta di direttore generale della Sisterhood, organismo che gestisce gli immobili come il superattico di CityLife e le società. La scelta della mamma scrittrice, con un passato nella moda, ha sorpreso qualche osservatore che si aspettava un esperto supermanager a gestire gli affari di Chiara. La scelta della madre, in ogni caso, potrebbe essere il primo passo verso un riassetto più ampio delle attività. Ma anche se si fermasse qui, la mossa "ha tutta l’aria di essere un «commissariamento» di Fabio Damato, storico manager che da anni affianca Chiara Ferragni, anche lui travolto dal «pandorogate»", spiega il Corriere della sera che fa sapere come le deleghe e i poteri dei due si sovrappongano. Ora nelle società operative "molti si aspettano un passo indietro di Chiara Ferragni", spiega il quotidiano.

Insomma la galassia Ferragni prova a ripartire ma senza di lei. Intanto prosegue la battaglia legale per la serparazione da Fedez. Secondo Fabrizio Corona a chiedere il divorzio sarebbe stata lei, ha scritto l'ex agente fotografico su Dillinger News, e l'ifluencer avrebbe chiesto una somma ingente di mantenimento per i figli: "Si parla di 40mila euro al mese per gli alimenti", afferma Corona.