Meteo, esplosioni di calore in vista? Sottocorona: quando arrivano i 30 gradi

06 giugno 2024 a

a

a

Si avvicina sempre di più l’estate e i primi effetti sul meteo sono già visibili in gran parte del Paese. Anche se il tempo non è sereno ovunque. A fare un punto della situazione è il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, che si collega durante la puntata di Omnibus mostrando una cartina europea: “Qualche nuvola sta passando e passerà sulle zone del nord, dove ci sono nuvole l'aria non è molto stabile, quindi se si riscalda tende a salire di più. Mancano queste nuvole anche al sud ormai”.

MeteoGiuliacci, svolta "tropicale": dove colpirà duro l'anticiclone

L’esperto passa poi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, giovedì 6 giugno, si forma qualche nuvola nel pomeriggio sulle zone alpine e prealpine però oggi gli effetti sono minimi, perché ci saranno uno o due millimetri di pioggia in tutte le 24 ore, poi ovviamente concentrate nel pomeriggio, però insomma sono precipitazioni molto deboli. Sul resto del Paese sereno o poco nuvoloso. Domani, venerdì 7 giugno, situazione nel complesso simile al sud e al centro, al nord c'è qualche fenomeno un po' più intenso. Quindi questa instabilità si attiva di più, quindi arriva dell'aria leggermente più instabile, nel pomeriggio fenomeni localmente anche consistenti, ci potrebbe essere anche qualche temporale, ma sono molto molto isolati e riguardano soprattutto la parte centro occidentale. Deboli le piogge che arrivano per esempio sul Veneto o anche in pianura. Nella giornata di sabato 8 giugno c'è qualcosa in più, perché qualche nuvola interessa anche il centro e parte del sud, senza precipitazioni, mentre al nord sempre qualche fenomeno dà instabilità, molto limitato, c’è una piccola zona sull'alto Piemonte, sulla Val d’Aosta, poi fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, sennò sono fenomeni piuttosto deboli. Ma insomma una certa incertezza del tempo, appunto instabilità nel pomeriggio sicuramente c’è”.

"Fino a 35 gradi". Il cado irrompe sull'Italia con imponenti masse d'aria bollenti

Sottocorona si sofferma poi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Da ieri a oggi sono in leggero aumento e quindi siamo sopra i 25-26 gradi anche al nord, ma sicuramente al centro e al sud dove si va sui 27-28. I mitici 30 gradi ci potranno essere nel fine settimana, ma sempre in maniera isolata. L tendenza di queste temperature nelle prossime 24 ore è che ovviamente con il tempo più stabile le temperature saranno in aumento. Non sono esplosioni di calore, ma qualche aumento piano piano si sente”.