MeteoGiuliacci, svolta "tropicale": dove colpirà duro l'anticiclone, la data

La svolta meteo è alle porte con l'anticiclone africano che sta per allungarsi sull'Italia portando caldo, e in certi casi, temperature "tropicali". Le ultime previsioni di MeteoGiuliacci fanno sapere che la "lunga fase caratterizzata da instabilità e maltempo che ha colpito tutto il mese di maggio e gran parte della stagione primaverile" sta per finire. Già da oggi, mercoledì 5 giugno, l'alta pressione si allungherà verso l’Italia interessando tutte le regioni tranne i territori dell'arco alpino dove l'instabilità residua potrà tramutarsi in temporali isolati.

Quanto durerà il caldo? In base alle analisi di Elena Rava siamo solo all'inizio. Questa fase di stabilità e aumento delle temperature "toccherà l’apice nel prossimo fine settimana, quando il caldo sarà ancora più incisivo con massime che andranno anche oltre le medie", si legge nell'articolo. Le regioni più roventi saranno quelle meridionali, Sicilia e Sardegna, mentre nei luoghi dove nelle scorse settimane è piovuto copiosamente il caldo sarà accompagnato da un alto tasso di umidità. L'afa di stampo quasi "tropicale"; spiegano gli esperti, si percepirà soprattutto in Emilia-Romagna. Detto questo, la morsa dell'anticiclone dovrebbe allentarsi a partire da domenica 9 giugno con nuovi temporali a bagnare e rinfrescare, soprattutto, le regioni del Nord.