Meloni da Vespa: "Stiamo scalando la classifica", il dato che fa impazzire la sinistra

Ultime battute per la campagna elettorale in vista delle europee dell'8 e del 9 giugno. La premier Giorgia Meloni, ricordiamo candidata capolista nella lista di FdI in tutte le circoscrizioni, è intervenuta giovedì 6 giugno nelle due trasmissioni condotte da Bruno Vespa su Rai 1, Cinque Minuti e Porta a porta. "Il nostro export, cioè l’esportazione di prodotti italiani, nel primo anno di questo governo è aumentato solo negli Stati Uniti di quasi 7 miliardi di euro. È la maggiore ricchezza che portiamo a casa. Quindi sicuramente se c’è un governo stabile, che costruisce una strategia, il tessuto produttivo, che da noi è straordinario, corre e dà risultati", dice Meloni, "penso che questi dati possano migliorare, penso che si debbano continuare a concentrare le poche risorse delle quali disponiamo sulle cose davvero importanti. La principale delle quali è rafforzare i redditi, è rafforzare i salari e aiutare le aziende ad assumere".

I dati dell’Istat sul Pil "sono buoni", è "una delle poche volte in cui cresciamo di più di Francia e Germania e non siamo più fanalino di coda. Ma va detto che questo è un risultato che portano a casa le nostre imprese, che oggi percepiscono di avere uno Stato che non vuole disturbare chi portare ricchezza", ha detto Meloni che conferma che resterà premier e non si dimetterà anche in caso di esito negativo a un eventuale referendum sul premierato. "Voglio arrivare alla fine di questi 5 anni, sono felice di scalare piano piano le classifiche di longevità dei governi italiani. Un mese fa il governo era al 16esimo posto, attualmente al 13esimo, se arriva a Natale diventa sesto. Mi giudicheranno gli italiani alla fine del mio mandato", dice la presidente del Consiglio intervistata da Vespa.

Nel corso dell'intervista c'è anche un siparietto sulle regole della politica in tv: "Abbiamo due cronometri, uno per il presidente del Consiglio e uno per il leader di Fratelli d’Italia...". Prima della registrazione di Cinque minuti, Vespa scherza con Meloni. Il conduttore spiega alla premier che il suo intervento andrà misurato con due cronometri: uno per ’Meloni capo del governo' e un altro per ’Meloni capo di partito'. "E quindi che succede? Se mi impiccio e do una risposta di partito a domande di governo?", chiede l’inquilina di Palazzo Chigi, che anche durante la trasmissione ironizza sulle regole stringenti previste dalla legge sulla par condicio: "Sto impazzendo...".