Fedez, bordata di Selvaggia Lucarelli: "Dal marito di Barbie a..."

"Cristiano Iovino è finito all'interno di un pasticcio, di una rissa in cui qualcuno avrebbe visto Fedez": così Piero Chiambretti ha lanciato sul tavolo del dibattito la vicenda di cui tanto si è parlato e per cui ancora si indaga. A sedersi sulla poltrona di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", il programma di Rai 3, Selvaggia Lucarelli, che proprio all'ascesa e al crollo del rapper e di Chiara Ferragni ha dedicato il suo ultimo libro. Dopo aver affrontato l'argomento del pandoro gate e della beneficenza, la giornalista si è concentrata sul cantante. "Se questo è un tentativo di riposizionamento, direi che è abbastanza zoppicante", ha detto in maniera lapidaria riallacciandosi al discorso del pestaggio del personal trainer dei vip.

"È passato in pochi giorni dall'essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson", ha continuato Lucarelli alludendo prima all'unione matrimoniale con l'imprenditrice digitale e regina dei social Ferragni e poi al presunto coinvolgimento nell'aggressione di Cristiano Iovino. "Hai visto come picchiava e saltellava? Stava prendendo un sacco di botte e sono dovuti intervenire gli altri", ha chiesto ironicamente la giornalista a Chiambretti. "Fedez mi sembra uno in crisi di mezza età. A trentacinque anni. Fa tutte le cose da crisi di mezza età", ha aggiunto.