Pomeriggio 5, con Chiara Ferragni "un amico importante": gossip sul dopo Fedez

Chi era l'uomo con cui è stata avvistata Chiara Ferragni in Versilia? SI tratta di un nuovo amore dopo la rottura con Fedez, che da questo punto di vista sembra non farsi mancare niente visto che gli sono stati attribuiti almeno tre o quattro flirt con giovani ragazze? Se ne parla a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. La giornalista Michela Proietti, nella puntata di mercoledì 5 giugno, afferma che da sue fonti risulta che l'imprenditrice e influencer "non ha nuovi amori, ma ha un grande amico che l'aiuta in questo momento e con cui era in compagnia a Forte dei Marmi". Insomma, una figura importante per questo periodo di crisi, ma solo un amico.

Dopo la vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino e gli strascichi del pandoro-gate, i Ferragnez sono al centro del gossip più spinto. "La gente sta vivendo un po' la sindrome di Al Bano e Romina - prosegue Proietti - o di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, siamo a quel livello lì... Li vogliamo vedere insieme, perché un po' ci fanno invidia e un po' ci fanno simpatia". La conduttrice a quel punto cità proprio Albano e Romina: "Felicità! Anche se in questo caso la felicità la vedo bella lontana...", chiosa Merlino.-