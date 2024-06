Dimartedì, chi è il leader del Pd: ciclone Luca e Paolo su Elly Schlein

05 giugno 2024 a

Se gli italiani l'avranno "vista arrivare" si capirà allo spoglio delle elezioni europee. Intanto Elly Schlein finisce nella satira di Luca e Paolo, a DiMartedì, su La7 nella puntata del 4 giugno, e con lei la crisi di leadership del Pd. "Viva il salario minimo! Trionfi la giustizia proletaria. Mi tocca fare un po' di pr", esordisce Paolo Kessisoglu nelle vesti armocromatiche di Elly Schlein, "a me non hanno visto arrivare neanche quelli del Pd", ironizza. "Allora, il partito su di me è spaccato in due, una corrente mi riconosce come segretaria ma inizia a nutrire dei dubbi", è l'esilarante paradosso. "E l'altra?", chiede Luca. "Aveva i dubbi sin da prima", risponde Paolo-Elly. "E viene qualche dubbio pure a me...". Insomma, meglio buttarla a ridere.

"Ma lei dovrebbe lottare per mantenere la sua leadership no?", domanda ancora Bizzarri nell'intervista alla fake Schlein. "Sinceramente non voglio la leadership", ribatte. "Glielo dirò con nettezza, a me non sono mai piaciuti i partiti troppo personalistici, nel Pd non può girare tutto intorno al nome del leader... Perché nessuno sa chi è. È per questo che faccio pr", dice ancora Kessisoglu, "è più bello votare per uno che non si conosce, sai chi è"... Insomma, nel Pd non l'avevano vista arrivare, e ancora l'aspettano.