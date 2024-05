Meteo, “48 ore di maltempo molto marcato”. Sottocorona e la fine di maggio infernale

30 maggio 2024 a

Una fine di maggio caratterizzata da un meteo ballerino fino ad ora. Ma come sarà il tempo nei prossimi giorni? A provare a rispondere a tale interrogativo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata del 30 maggio di Omnibus: “La situazione di oggi vede soprattutto il nord a essere interessato da fenomeni, non tanto al momento ma sarà attraversato da un flusso di impulsi di aria instabile, una perturbazione. In questa stagione non sono vere e proprie perturbazioni, ma gli effetti ci sono. Centro e sud per ora restano un po' a margine”.

L’esperto meteo passa poi alle previsioni giorno per giorno: “Giovedì 30 maggio quella instabilità che ieri nel pomeriggio e in serata si è fatta sentire sull'Appennino centro meridionale oggi sembra scomparsa del tutto, c’è pioggia sulla Toscana poi alcune piccole incertezze, ma centro e sud sono tranquilli. Al nord abbiamo una zona che prende il nord ovest, l'Emilia Romagna e parte della Lombardia con fenomeni anche intensi ma isolati, cioè sporadici. Poi c'è la zona che invece prende l'alta Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia in cui i fenomeni sono più estesi, quindi non c'è intervallo fra un fenomeno e l’altro. È una zona di maltempo e le piogge sono localmente molto forti. Nella giornata di domani, venerdì 31 maggio, questa situazione continua a interessare il nord, non il nord-ovest. La parte centrale del nord, ancora il Friuli Venezia Giulia hanno questa zona di maltempo intenso e sono zone piuttosto vaste. Teniamo conto che oggi ci sarà questo tempo, domani ancora questo tempo, quindi sono 48 ore di maltempo localmente molto molto marcato. Quando si arriva all'Appennino settentrionale e all’appennino tosco-emiliano c'è ancora qualche pioggia. Poi verso sud piccole incertezze, ma è una situazione tranquilla. Nella giornata di sabato 1 giugno questa questa forte instabilità al nord si attenua, restano su Piemonte, Lombardia, Emilia e in parte sul nord est dei fenomeni, ma sono molto isolati. In molte zone le piogge non sono forti e in alcune zone nemmeno piove. Centro e sud sempre con qualche nuvola e basta”.

Sottocorona conclude il proprio spazio con le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ovviamente più basse al nord, anche se spesso questi fenomeni si presentano nel pomeriggio quindi quando già le temperature hanno raggiunto più o meno il loro picco. Al sud forse ecco qualche valore un po' elevato, ma sono un livello più che accettabile per la stagione”.