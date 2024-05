Kate Middleton, "periodo duro": spunta l'immagine con il turbante, chi l'ha creata

29 maggio 2024 a

C'è incertezza sulle condizioni di salute di Kate Middleton, ma le ultime indiscrezioni circolate in rete lasciano sperare in un miglioramento. Pare che la principessa del Galles sia stata avvistata nei giorni scorsi in compagnia della famiglia e questo lascerebbe credere che il ciclo di chemioterapia preventiva stia andando bene. "È stato un grande sollievo sapere che tollera il farmaco e che in realtà sta molto meglio", ha scritto Vanity Fair. Intanto il popolo inglese è in ansia e cerca in ogni modo di sostenere la sua futura regina. Sta facendo il giro dei social l'immagine, creata dall'intelligenza artificiale, che ritrae la moglie del principe William con un elegantissimo turbante usato per nascondere la caduta dei capelli.

"Non importa se la tua immagine è cambiata, ai nostri occhi sei sempre la bellissima Kate Middleton. Questa è una foto creata dall’Intelligenza Artificiale. Non vuole essere una mancanza di rispetto, è per la nostra amata Principessa del Galles. È un supporto morale, per dirle che sarà sempre la nostra bellissima principessa", si legge a corredo dell'immagine. A pubblicarla è stata la pagina Instagram "Princessdianaiconiclook", dedicata alla Famiglia Reale e, in particolare, a Lady Diana.

Re Carlo "non abdicherà", Kate sta "molto male": parla l'esperto

"L’apparenza non importa, sta affrontando un periodo duro. Noi preghiamo per la sua salute. Sappiamo che i trattamenti che sta affrontando per la cura del cancro possono causare la caduta dei capelli, ma sappiate che ricrescono presto. Questo messaggio è per offrire il nostro supporto morale e per ricordare alla principessa del Galles che la sua bellezza interiore e la sua forza risplendono più che mai. Va bene fare una pausa, ti riprenderai completamente presto", si legge ancora.