Stefano De Martino in barca con una ragazza: chi è

E' l'uomo del momento su cui la Rai ha puntato tutto. O quasi. Ma, questi, sono "affari suoi". Perché Stefano De Martino - da sempre ragazzo prodigio del mondo della tv - ora viene "pizzicato" dal settimanale Chi in barca al largo della costiera amalfitana. Ma con chi? Secondo il settimanale diretto da Massimo Bognis si tratta di un'amica lontana dal mondo dello spettacolo, si chiama Martina De Carlo. Da settembre De Martino condurrà "Affari tuoi", il programma di Rai1 che, per molti anni, è stato nelle mani di Amadeus (che è passato a Nove).

Il gesto di De Martino che scaccia ogni dubbio e mette fine alla storia con Belen

Torniamo a Stefano e Martina: una gola profonda dice che sono soltanto amici. Nulla di più. Infatti non c'è alcun bacio o atteggiamento equivoco in barca. I due guardano il telefono insieme e trascorrono una giornata al sole, come tanti altri amici. De Martino sta vivendo un bellissimo momento professionale: "Stasera tutto è possibile", in onda su Rai2, si appena concluso con uno storico 14% e con oltre due milioni di telespettatori. Insomma, Stefano è una garanzia per gli ascolti.