Stefano De Martino, il gesto che scaccia ogni dubbio e mette fine alla storia con Belen

Ora Stefano De Martino dimentica, definitivamente, Belen Rodriguez. Dopo un lungo matrimonio, un amore come le montagne russe che ha portato tutti su e giù, l'ex ballerino di Amici cancella il tatuaggio dedicato alla Rordriguez. E tutto viene documentato sui social con Ig stories virali. Dal loro amore è nato Santiago: un bambino meraviglioso. I due si sono conosciuti nel corso di Amici, dove De Martino muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo: oggi è uno degli artisti più amati dal pubblico ed ha dimostrato di essere bravo anche come conduttore (la Rai, infatti, sta puntando molto su di lui). «Mi sono innamorata», disse Belen dopo aver visto De Martino. Un colpo di fulmine vero e proprio. Poi, dopo 11 anni insieme, i due si sono lasciati e ripresi per lasciarsi ancora una volta. Ma l'amore sembra essere giunto al capolinea definitivamente. Addio tatuaggio.