Fedez, "come un jackpot nelle slot": la frecciata a Ferragni nel nuovo singolo

29 maggio 2024 a

a

a

Cresce l'attesa per l'ultima canzone di Fedez, in cui pare che il rapper abbia inserito delle frecciate alla ormai ex moglie Chiara Ferragni. Nelle ultime ore, le mosse social dei diretti interessati hanno fatto partire un vero e proprio tam tam mediatico. Se l'influencer ha postato una foto che la ritrae vicino a un busto di Napoleone, riallacciandosi a una vecchia polemica scatenata dalle provocazioni di Marracash ("Nano con la sindrome di Napoleone", aveva detto), il cantante ha scritto in una storia Instagram "Dici che sono un bas***do?". "Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko": questa pare sia una delle frasi inserite nel testo del nuovo pezzo di Fedez con Emis Killa.

Fedez, la bomba di Corona: chi è la nuova fidanzata

E l'anticipazione è stata riproposta come tema di dibattito a Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino. "È in arrivo il nuovo singolo di Fedez ed Emis Killa. Come ci si poteva aspettare da chi ha scandito la storia d'amore dedicando ogni volta il nuovo brano, il rapper è pronto a raccontare la storia infinita che poi è finita, paragonando l'influencer a un jackpot che l'ha mandato ko. Non il più elegante degli esercizi di stile, ma il naturale epilogo di una coppia che ha condiviso la sua esistenza sui social": è stato il resoconto offerto in un servizio del programma.