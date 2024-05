Fedez pizzicato con la nuova fiamma, Ferragni "rinata": cosa filtra

Alice Antico 28 maggio 2024 a

a

a

Nelle ultime ore non si parla d’altro: Ferragnez, sì, ma soprattutto Fedez, ancora al centro del gossip dopo il caso Iovino. Questa volta il rapper si è guadagnato l’attenzione mediatica con una inedita paparazzata che lo riprende mano nella mano con Garance Authié, modella francese ventenne. Il video, circolato poche ore fa durante il GP di Monaco, ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, scatenando ovviamente dubbi e curiosità sulla nuova fiamma del rapper. Innanzitutto, la relazione tra i due non sembra essere nata ieri: pare infatti che Fedez e la modella si frequentino già dallo scorso marzo, addirittura da poche settimane dopo la rottura del matrimonio dei Ferragnez.

La "concidenza" che inchioda Fedez, Morvillo: il video sulla rissa cambia tutto

È chiaro che, dopo queste foto inedite, molti ex-follower della coppia si sono schierati dalla parte di Chiara. "Fedez è il classico uomo medio che da sposato non aveva voglia di fare un ca**o e ora crede di avere 20 anni…Dai Chiara!", ha scritto una fan dell'influencer mentre qualcun altro ha commentato: "A me lei sembra coerente anche dopo la separazione frequenta le stesse persone di prima e non finge di essere felice con dei sconosciuti per fare vedere il suo stile di vita". Ma Chiara Ferragni, dal canto suo, non è rimasta a guardare. La sua risposta- elegante- è stata quella di divertirsi con gli amici di sempre a Madrid e ringraziare tutti sui social network per il supporto che sta ricevendo.

Fedez, la bomba di Corona: chi è la nuova fidanzata

"Fine settimana a Madrid=sempre un'ottima idea! Con i miei figli e le mie amiche al mio fianco! Grazie a tutti i miei fan spagnoli che ho trovato in questi giorni, mi avete dato tanto amore e grazie Madrid per i bellissimi ricordi", ha scritto infatti Ferragni su Instagram. Ma non solo: stando a quanto dichiarato da una sua amica, l'imprenditrice “sarebbe rinata dopo la separazione con il cantante”, e ora si starebbe godendo un po’ di libertà con le persone di sempre, senza nessuna nuova fiamma all’orizzonte.