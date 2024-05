Campi Flegrei, il video che indigna Mario Giordano: "Grida vendetta"

29 maggio 2024 a

C'è un pezzo d'Italia che vive con il terrore del disastro. La crisi sismica nei Campi Flegrei, la zona vicino Napoli che sovrasta un antico super vulcano, ha fatto registrare nei giorni scorsi le scosse di terremoto più forti del passato recente. Per decenni non si è fatto nulla a livello urbanistico e ora si affaccia l'emergenza. Se ne parla nel corso della puntata di martedì 28 maggio di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Tra gli ospiti c'è il conduttore di Fuori dal Coro, Mario Giordano, che ricorda come siamo evidentemente davanti a un'emergenza e "bisogna stanziare fondi e intervenire". L'Italia in genere "sull'emergenza sa muoversi - afferma il giornalista - la cosa che a me stupisce è che queste sono situazioni che si conoscono da anni e anni, è l'incapacità nostra di intervenire con capacità di programmazione".

Poi ci si mette la burocrazia. "Si arriva poi al punto che c'è lo step, la road map, la mancanza della firma...", afferma Giordano. Nella trasmissione vanno in onda le immagini delle case popolari di Pianura, nella zona rossa, lesionate dalle scosse di terremoto. I piloni provvisori messi anni fa per tenerele in piedi sono ancora lì, senza essere stati sostituiti da interventi strutturali. "La situazione generale di quelle case grida vendetta", continua Giordano che sottolinea come il problema sia antico ed è infruttuoso puntare il dito su un governo piuttosto che su un altro.

Andrea Scanzi del Fatto quotidiano concorda: "Nel presente anch'io faccio fatica a trovare delle colpe da parte di questo governo. È chiaro che la situazione è particolarmente emergenziale. Di sicuro non è colpa del governo Meloni che ci sta provando".