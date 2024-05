Zona Bianca, scontro sui Campi Flegrei: tra Fidanza e Borrelli volano

Alice Antico 26 maggio 2024 a

a

a

A “Zona Bianca” ha preso luogo uno scontro avvincente riguardo la situazione dei Campi Flegrei e il convivere con un rischio perenne. Il confronto acceso ha visto protagonisti Francesco Borrelli di Alleanza Verdi Sinistra e Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia. Il primo ha accusato Fidanza di non essersi presentato tra i cittadini dei Campi Flegrei, definiti da Borrelli stesso “la gente che soffre”. Ha poi dichiarato in merito: “Io lo trovo inqualificabile!". Pesanti le accuse che Borrelli ha rivolto a Fidanza: “Siete abituati con arroganza a non lasciare nemmeno la parola a quelli del sud, la vostra arroganza è proprio quella di lasciare i cittadini senza risorse”, ha detto. “Non avete fatto niente, avete abbandonato i Campi Flegrei, state facendo solo propaganda sulla pelle della gente!”, ha continuato prontamente. Addirittura Borrelli ha parlato di colpevolizzare i cittadini dei campi flegrei da parte di Fratelli d’Italia: "Il 44 per cento del territorio italiano è molto sismico”- ha argomentato-“allora evacuiamo 21 milioni di abitanti!”, ha continuato punzecchiante.

Parole forti e accuse mirate, quelle rivolte da Francesco Borrelli al rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha risposto prontamente e a tono, dando vita ad un siparietto davvero interessante. "Ma dai, ma piantala! Non c'è stato nessun attacco e nessun disprezzo. Non fare il fenomeno, non c'è stata nessuna arroganza. Stiamo facendo molto più noi per il sud che le tante chiacchiere che hanno fatto i tuoi compagni".