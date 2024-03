Striscia la notizia, novità al tg di Ricci: quale coppia torna alla conduzione

Francesco Fredella 11 marzo 2024 a

Nuova coppia al timone di Striscia la notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci più longevo di sempre. Tornano Francesca Manzini e Gerry Scotti: una coppia formidabile e amatissima. Dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da lunedì 11 marzo tornano dietro al bancone di Striscia la notizia Francesca Manzini e Gerry Scotti. La coppia rimarrà alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino a sabato 30 marzo.

Per Francesca Manzini, che ha iniziato a Striscia come sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è il quinto anno consecutivo dietro il bancone: «È la mia quinta edizione e come al liceo conseguirò il diploma di maturità nel saper raccontare la vita con curiosità, satira, libertà e leggerezza. Il mio professor Scotti e il mio preside Ricci saranno, sfortunatamente per loro, fieri di me!». Per Gerry Scotti sarà la quattordicesima edizione a Striscia – con 554 puntate all’attivo – e la quinta al fianco di Francesca Manzini: «Telespettatori di Striscia, sono ancora qui. Come si diceva a scuola non sembra ma è già passato un anno. Attenzione, però: a differenza di quanto dice la Manzini bisogna essere consapevoli che quando ci si siede dietro al bancone di Striscia gli esami non finiscono mai».