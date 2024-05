Prima di domani, la verità della Chirico: "Chi è il nemico della Palestina"

27 maggio 2024 a

La situazione in Medio Oriente continua a essere molto delicata. Raid e morti tra i civili continuano a essere all'ordine del giorno. Se ne parla durante la puntata di Prima di domani del 27 maggio. Ospite in studio Annalisa Chrico che sottolinea come il primo ostacolo alla nascita dello Stato palestinese è proprio Hamas.

"La presenza di Hamas è il principale ostacolo alla nascita di uno Stato palestinese"



Annalisa Chirico a #PrimadiDomani pic.twitter.com/BocFJbaxyV — Prima di domani (@Prima_di_domani) May 27, 2024

"Siamo in un momento molto critico perché le capacità militari di Hamas sono ancora presenti e la presenza di Hamas è il principale ostacolo alla nascita di uno stato palestinese - ha detto Annalisa Chirico - Dall'altra parte ci sono le difficoltà della guerra. Quando il procuratore militare israeliano afferma che ci sono settanta inchieste aperte per comportamenti potenzialmente criminali da parte di componenti delle forze armate israeliane, credo che ci troviamo in un Paese democratico. Non penso che Israele sia pregiudizialmente cotro le Nazioni Unite. Israele nasce nel '48 sulla base di una risoluzione delle Nazioni Unite, quindi non c'è un'opposizione assoluta".