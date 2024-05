Prima di domani, Sallusti sul caso Salis: "Se colpevole è giusto che paghi"

24 maggio 2024 a

a

a

Caso Salis, durante la puntata di Prima di domani del 24 maggio, in collegamento c'è Alessandro Sallusti. Il direttore de Il Giornale mette in evidenza l'impegno profuso dal governo italiano per portare agli arresti domiciliari la candidata di Avs alle Europee. Ma se dovesse essere accertata la sua colpevolezza, è giusto che paghi.

"Non vedo perché polemizzare con qualcuno che si sta adoperando affinché questa vicenda abbia il miglior lieto fine possibile. Come il ministro Tajani o Nordio. Ma se sarà ritenuta colpevole è giusto che sconti la sua condanna".