Fedez-Iovino, cosa c'è dietro l'accordo: "Licenza di pestaggio", bordata del Corriere

Chi ha i soldi ha "licenza di pestaggio". Il Corriere della sera va giù durissimo su Fedez dopo che è stato ufficializzato l'accordo tra il cantante Federico Lucia, il suo nome d'arte, e il personal trainer Cristiano Iovino. Un'intesa economica che chiude la vicenda nata con la lite, nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, in un locale a Milano costata al rapper la denuncia per rissa (procedibile d’ufficio), lesioni e percosse. Per queste due ultime contestazioni si può procedere solo con una querela di parte e la transazione raggiunta ha proprio come obiettivo il provare a mettere una pietra sull’intera vicenda.

La vicenda di Fedez è "all’estremo opposto" della certezza della pena, anzi siamo "all’impunità garantita dai soldi, alla licenza di picchiare manlevata da un assegno", scrive Alessandro Trocino sul quotidiano. "Per evitare che Iovino lo denunci, i legali di Fedez hanno «trovato un accordo». Traducendo, hanno offerto denaro. In pratica funziona così. Io ti picchio, o ti faccio picchiare. Poi, siccome ti minaccio o ti pago, tu non mi denunci, e amici come prima", sintetizza il commentatore.

Naturalmente gli accordi di questo tipo sono leciti e servono a evitare il sovraccarico dei tribunali, ma il rischio è quello di "provocare una sorta di immunità di classe. In America, stare o non stare in carcere dipende da cauzioni, spesso milionarie. Qui da noi, siamo più sbrigativi: chi è ricco, non arriva neanche a processo e ha licenza di pestaggio", si legge nel commento. .