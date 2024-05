Tv Talk, l'addio di Bernardini e la stoccata di Mentana: "Assistere alle proprie esequie..."

25 maggio 2024 a

Sabato 25 maggio è il giorno del gran finale di Tv Talk. il programma che parla di televisione dietro le quinte su Rai3. Oltre agli attesi Awards della stagione è anche l'ultima puntata per lo storico conduttore Massimo Bernardini che qualche settimana fa ha annunciato la sua volontà di lasciare spazio ai giovani. Presentando la scaletta del programma, il giornalista annuncia: "È anche la mia ultima puntata, lascio però in buone mani, ma di questo, con l'emozione inevitabile, ne parleremo a fine puntata". Il primo ospite è Enrico Mentana a commentare una stagione di informazione in tv. Il direttore del Tg La7 viene chiamato a ripetere una battuta fatta, a telecamere spente, poco prima: "È ormai da secoli che tutte le persone che hanno una qualche notorietà sognano di poter assistere alle proprie esequie... E tu riesci a ottenere questo risultato, puoi ascoltare cosa si dice di te...".

"Voi siete contenti". Bernardini annuncia l'addio: imbarazzo in studio

L'addio al programma di Bernardini, per forza di cose, è il leit motiv dell'inizio di puntata. Parlando di due stagioni televisive fa, Mentana afferma: "Era il tuo penultimo anno a Tv Talk...". "Ma non facciamola pesare", ironizza il conduttore con il diretore del Tg La7 che chiosa: "È un giorno drammatico, proviamo a esorcizzarlo...".