Tv Talk, l'uscita di Bernardini spiazza pure Bonolis: "Fenomeno", gelo in studio

04 maggio 2024 a

a

a

Fuochi d'artificio nelle ultime puntate di Tv Talk, il programma che parla di televisione con i suoi protagonisti in onda il sabato pomeriggio sui Rai3. Puntate che sono anche le ultime per il conduttore Massimo Bernardini, il giornalista infatti ha annunciato che alla fine di questa edizione lascerà il timone del programma in favore delle nuove generazioni: "Largo ai giovani", ha detto qualche settimana fa al Corriere della sera. Ospite big della puntata di sabato 4 maggio è Paolo Bonolis, tra i papabili per il festival di Sanremo 2025 dopo il passaggio di Amadeus al Nove. Il conduttore di Ciao Darwin ha parlato della cifra stilistica delle sue trasmissioni, il divertimento attraverso le "assurdità" della vita. Frase che offre un inaspettato assist a Bernardini: "A proposito di assurdità, vado dalla Motta...", afferma coinvolgendo nel dibattito una degli analisti che partecipano alla conduzione del programma che appare evidentemente spiazzata. "Mi è venuta così...", ironizza Bernardini con la collega che replica: "Si sta allargando...":

"Voi siete contenti". Bernardini annuncia l'addio: imbarazzo in studio

Siparietto che richiama l'attenzione dello stesso Bonolis: "In zona Cesarini, professionalmente parlando, è un fenomeno!", afferma all'indirizzo del conduttore. Il botta e risposta arriva sette giorni dopo l'annuncio del conduttore in trasmissione: "Vi devo parlare di me - aveva detto Bernardini - Forse qualcuno l'avrà già notato. Ho raccontato che il 25 maggio condurrò per l'ultima volta questo bellissimo programma...". A quel punto dallo studio e dal tavolo dei suo collaboratori si era alzato un fragoroso: "Nooo!". Ma il conduttore aveva spiazzato tutti "toccandola piano": "Non è vero perché poi voi siete contenti che me ne vada... Ringrazio per l'affetto che mi state dimostrando. Lo vedo anche in giro per Milano e per l'Italia ma adesso non esageriamo. Ma ce ne occuperemo, però, soltanto all'ultima puntata, quella del 25 maggio", aveva concluso.